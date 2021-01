‘Era um jogo de não dar chance ao adversário, e isso o Fluminense conseguiu’, diz Marcão Treinador valoriza consistência defensiva e comprometimento do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, em São Januário

O técnico Marcão valorizou a maneira como o Fluminense soube se impor ao Botafogo no clássico realizado na noite deste domingo, em São Januário, em jogo válido pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva logo após o triunfo por 2 a 0, com gols de Lucca e Wellington Silva, o comandante tricolor destacou a melhora no setor defensivo.

– Sabia que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado, decidido no detalhe como foi. Era jogo de não dar oportunidade para o adversário. Isso a gente conseguiu. Melhoramos o posicionamento, na questão defensiva. Fizemos um jogo muito seguro nessa questão. Ajustamos na conversa e nos treinos as coisas do jogo passado e tínhamos certeza de que ofensivamente a gente ia continuar produzindo como no jogo passado – declarou.

Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras destacou a postura aguerrida do Alvinegro para mostrar a maneira como o setor defensivo se fortaleceu.

– O adversário veio jogando tudo, tentando tudo que é possível, já que briga contra o descenso. Precisávamos correr menos riscos. A gente respeitou adversário marcando forte e produziu ofensivamente a ponto de transformar isso em gols – disse.

Além disto, Marcão exaltou a linha de frente da equipe.

– A ideia hoje foi mesclar a experiência do Nenê com a juventude do Jonh Kennedy. No meu modo de ver, o Nenê fez um grande jogo, muito comprometido. Este comprometimento de todos os jogadores fica na memória – frisou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Goiás, no Nilton Santos.

