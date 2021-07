‘Era óbvio que isso ia acontecer em algum momento’, diz Casagrande sobre Renato Gaúcho no Flamengo Comentarista avaliou que 'sombra' de Renato Gaúcho cresceu em Rogério Ceni desde que saiu do Grêmio

Durante o “Bem, Amigos” desta segunda-feira, o comentarista Walter Casagrande falou sobre a chegada do técnico Renato Gaúcho no Flamengo. De acordo com o ex-atleta, a chegada do treinador era clara a partir do momento que ele saiu do Grêmio mas que demissão de Rogério Ceni foi feita de maneira equivocada.

– Quando o Renato saiu do Grêmio, era óbvio que isso ia acontecer em algum momento. A sobra do Renato cresceu no Rogério. O Rogério não era bem visto e tal, não tinha um ambiente muito legal, achei normal, não me surpreendeu em nada. Me surpreendeu o horário da demissão – afirmou o comentarista.

– Isso me surpreendeu… 2h30 da manhã. Você pode fazer isso de dia, conversar com o cara, esperar o dia seguinte, pra ter uma… sabe? O Renato não ia assinar com ninguém até outro dia, não ia mudar nada a situação, só ia ser mais legal, mais normal de dia. Na madrugada fica aquela impressão de “escondido”, né? – completou Casagrande.

Renato Gaúcho foi apresentado nesta segunda-feira pelo Flamengo e já ocupou as redes sociais dizendo que treinar o Rubro-negro é “como treinar a Seleção Brasileira”.

