‘Era mínimo que prefeito deveria fazer’, diz Lula sobre poda de árvores em SP

Estadão Conteúdo 19/10/2024 - 13:45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a prefeitura de São Paulo não tomou medidas para evitar o apagão que assolou a cidade no último dia 11, após fortes chuvas. “Temos árvores que podiam ser podadas e não foram. Era o mínimo que prefeito deveria fazer”, afirmou durante live com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), candidato à prefeitura de São Paulo apoiado pelo presidente.

Lula disse que 850 mil pessoas tiveram danos em suas casas na capital paulista. Ele reiterou ainda que a população atingida terá direito a um programa de crédito como os moradores do Rio Grande do Sul. “Temos 250 mil comerciantes que têm direito ao Pronampe”, disse. A ajuda será para os empresários que tiveram perdas e para as pessoas que ficaram sem energia por mais de 24 horas.

As caminhadas da campanha de Boulos que teriam a presença de Lula neste sábado foram canceladas por causa do mau tempo. Lula disse que tentará participar de agendas com o candidato psolista no dia 25, após retornar de agenda do BRICS.