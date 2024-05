Era Mbappé no Paris Saint-Germain chega ao fim sem o tão sonhado titulo da Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 23:49 Para compartilhar:

O francês Kylian Mbappé pode ter perdido sua última oportunidade de conquistar a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Após a desclassificação para o Borussia Dortmund, o atacante parece não ter seu vínculo renovado com o clube parisiense para a próxima temporada e pode estar de malas prontas para o Real Madrid.

Quando questionado sobre a saída do clube, Mbappé desviou sobre o assunto e comentou sobre a eliminação. “Não acabou a temporada (ainda há a final da Copa da França). Como disse antes, estamos muito decepcionados com o resultado. Queríamos ganhar. Faltou algum ingrediente. Não conseguimos colocar tudo que deveríamos. Na Liga dos Campeões, é preciso ser eficaz. Chutamos muito, mas sem fazer gol”, disse o jogador.

Ainda zona mista, o francês desviou o rosto quando foi questionado se torceria para o Real Madrid contra o Bayern de Munique.

Os rumores têm aumentado nas últimas semanas. Segundo o jornal espanhol As, o próprio presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, teria admitido que o acordo entre o jogador e o clube espanhol estaria selado. “Já está tudo 100% entre ele (Mbappé) e o Real Madrid”, teria dito o mandatário do clube.

Outro rumor dos bastidores é que o jogador teria aceitado até mesmo mudar de posição para atuar mais nas laterais do campo, a fim de agradar o técnico Carlo Ancelotti, onde ele prefere jogar. Isso poderia criar uma disputa por posição, especialmente com certos brasileiros, incluindo Vinícius Júnior.

Caso a negociação se concretize, o principal atacante da França se tornaria mais uma frustração para o time comandado pelos sheiks do Catar. A chegada do jogador ao PSG aconteceu em 2018, após ser revelado pelo Mônaco. Desde então, Mbappé chegou à final do torneio apenas uma vez em 2020, quando a equipe perdeu para o Bayern de Munique.

A passagem de Mbappé pelo time da capital francesa não foi apenas de gols e títulos. O jogador chegou a integrar a equipe ao lado de Neymar, com quem enfrentou polêmicas dentro e fora dos gramados. Posteriormente, Lionel Messi se juntou ao trio, e o francês rivalizou com o argentino após a derrota da França para a Argentina na Copa do Mundo de 2022, criando um clima tenso entre os dois.

Aos 25 anos, Mbappé acumula 305 jogos e 255 gols marcados pelo time. Ele possui seis edições do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga da França e duas Supercopas.