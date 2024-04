‘Era f*da na corrida’, diz Davi ao confundir Ayrton Senna com Tony Ramos no ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/04/2024 - 19:04 Para compartilhar:

Em uma conversa com Matteus no BBB24, Davi confundiu o piloto de F1 Ayrton Senna, que morreu em 1° de maio de 1994, com o ator Tony Ramos. Na ocasião, o motorista de aplicativo brincou que ia chamar o Ramos quando percebeu a confusão.

+Além de Neto: relembre famosos que tiveram problema com a saúde mental

+Mais de 5 décadas na Record e monitorado pela Abin: quem era o jornalista que morreu aos 78 anos

Davi: “Vou te chamar de Tony Ramos agora. Você é o novo Tony Ramos. Agora Tony Ramos era bom. Tony Ramos era f*da na corrida…” Matteus: “Que corrida?”.

Davi: “Ah, não, Ayrton Senna. Tô confundindo”. Matteus: “Tony Ramos é ator”.

Davi: “É ator, né? É o Ayrton Senna que era corredor de Fórmula 1, né? O homem era uma máquina”.

Assista ao vídeo:

Davi falando que via corrida do Senna todo sábado na TV. Detalhe: Senna morreu em 1994 e ele nasceu em 2002. pic.twitter.com/u1TpcvxTBT — Mateus Oliveira (@mateusno) April 13, 2024