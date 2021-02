‘Era de Cristiano Ronaldo e Messi está acabando’, diz Grafite, que vê espaço para Mbappé e Haaland Comentarista acha que a idade 'bateu na porta' dos craques que não conseguem se manter no mesmo nível; jovens como Mbappé, Haaland e Neymar podem assumir o protagonismo do futebol mundial

Depois de grandes atuações de Mbappé e Haaland na Liga dos Campeões, o comentarista Grafite disse, durante o “Globo Esporte” desta quinta-feira, que os anos dourados de Messi e Cristiano Ronaldo no futebol internacional estão acabando. Para o ex-jogador, a idade chegou para os craques e agora é o momento da nova geração de atletas.

– A era de Messi e Cristiano Ronaldo está acabando. A idade chegou e os clubes que atuam não conseguem repetir o mesmo protagonismo. Está aberto o espaço para Mbappé e Haaland assumirem – disse o comentarista.

– Ainda precisam provar e mostrar mais, mas estão no caminho para se tornarem as novas estrelas do futebol mundial. E o Neymar está nessa entre safra. Basta ele se concentrar a jogar futebol que ele tem capacidade de entrar nessa briga – concluiu Grafite, lembrando de Neymar. O atacante brasileiro não participou da goleada sobre o Barcelona pois está contundido.

O PSG de Mbappé e o Borussia Dortmund de Haaland fazem seus jogos de volta na Liga dos Campeões nos dias 10 e 09 de março respectivamente.

