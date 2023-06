Equipes têm corrida contra o tempo para achar submersível Titan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 20 JUN (ANSA) – Funcionários da Guarda Costeira dos Estados Unidos estimam que o submersível Titan, que desapareceu no Oceano Atlântico enquanto viajava aos destroços do navio Titanic, teria entre 70 e 96 horas de oxigênio para seus passageiros a partir da tarde da última segunda-feira (19).

Dessa forma, as equipes de busca teriam até no máximo a próxima sexta (23) para encontrar a embarcação e salvar as cinco pessoas a bordo.

A expedição é realizada pela empresa OceanGate, que diz que um submersível difere de um submarino tradicional por depender de um navio para lançá-lo nas profundezas do oceano e por aguentar menos tempo embaixo d’água.

Em geral, as imersões até os destroços do Titanic, navio de luxo afundado após se chocar contra um iceberg em 1912 e eternizado pelo filme homônimo, costumam durar de 10 a 11 horas.

O transatlântico está a 3,8 mil metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros da costa.

As operações de busca envolvem equipes de Estados Unidos e Canadá, e o contato com o Titan foi perdido cerca de 1h45 depois da imersão.

A lista de ocupantes do submersível inclui o piloto francês Paul-Henry Nargeolet, o chefe americano da empresa proprietária do veículo, Stockton Rush, e três passageiros: o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman.

O ingresso para a expedição custa a partir de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). (ANSA).

