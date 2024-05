Equipes se mobilizam para salvar cavalo ilhado no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 9:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) – Equipes de resgate do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para salvar um cavalo que ficou ilhado no telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

O animal foi filmado por um helicóptero da TV Globo em meio à devastação provocada pelas inundações que já mataram pelo menos 107 pessoas no estado.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), a primeira-dama Janja Lula da Silva disse ter conversado sobre o cavalo com o comandante das operações do Exército no Rio Grande do Sul, general Hertz Pires do Nascimento.

“Ele já mobilizou equipes para localizar e fazer o resgate do cavalo em Canoas. Os veterinários do Exército devem acompanhar.

Vamos torcer para que o ‘Caramelo’ tenha resistido a essa noite”, escreveu Janja, que já adotou uma cadela resgatada das enchentes, batizada como “Esperança”. (ANSA).