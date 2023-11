Equipes resgatam os 41 trabalhadores presos em túnel da Índia há 17 dias

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 13:12 Para compartilhar:

Os 41 trabalhadores presos há 17 dias em um túnel que desmoronou na região do Himalaia, norte da Índia, foram resgatados em uma complexa operação, anunciou nesta terça-feira(28) o ministro indiano de Transportes.

“Me sinto totalmente aliviado e feliz pelo bem-sucedido resgaste dos 41 trabalhadores do túnel Sylkiara”, afirmou o ministro Nitin Gadkari, em comunicado.

O sucesso resultou dos “esforços coordenados de muitas agências, em uma das maiores operações de resgate dos últimos anos”, acrescentou.

Ao voltarem à luz do dia, os resgatados foram recebidos por representantes do governo e coras de flores, entre os aplausos da multidão e as luzes giratórias de um comboio de ambulâncias que os aguardavam.

Desde o desabamento do túnel, em 12 de novembro, os trabalhos de resgate foram dificultados pela queda de escombros e os sucessivos problemas nas máquinas perfuradoras.

Os homens sobreviveram graças a um pequeno duto por onde era bombeado o oxigênio e enviado comida, água e eletricidade.

Na semana passada, uma câmera foi introduzida, permitindo que seus familiares os vissem dentro do túnel.

ash-pjm/sn/js/jvb/jc/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias