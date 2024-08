Equipes localizam caixas-pretas de avião da Voepass

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 20:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), confirmou que as duas caixas-pretas do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) foram encontradas.

Segundo o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, tanto o gravador de dados do voo quanto o gravador de voz da cabine de comando serão levados para análise em Brasília.

Ainda de acordo com o militar, a tripulação da aeronave não declarou emergência antes do acidente. “É tudo prematuro, mas o que temos até agora é que não houve comunicação com órgãos de controle de que haveria alguma emergência”, disse.

O contato com os radares foi perdido às 13h22, poucos minutos antes do pouso do ATR 72 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O avião havia partido de Cascavel (PR) e levava 57 passageiros e quatro tripulantes. Todos morreram na queda.

(ANSA).