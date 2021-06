Equipes femininas sub-16 e 18 do Internacional estreiam no Brasileirão neste fim de semana Colorado tem equipes fortes nas categorias e vai em busca do bicampeonato brasileiro

A vitoriosa base feminina do Internacional voltará a campo nos próximos dias. Tanto a categoria Sub-18 como a Sub-16 iniciam a disputa dos Campeonatos Brasileiros, que ambos já foram campeões. Os torneios iniciarão com sede única em Sorocaba, interior de São Paulo, mais uma vez. Para Leonardo Menezes, gerente do futebol feminino do Colorado, as equipes estarão mais uma vez no pódio.

– Nossa equipe técnica é composta de profissionais de muita qualidade e entrega, com espírito de união e orgulho de fazer parte desta instituição gigante que é o Sport Club Internacional – disse o gerente colorado.

O Campeonato Brasileiro Sub-18 começa em 06 de julho e termina em 10 de outubro, data do segundo jogo da grande final. As duas primeiras fases da competição serão disputadas em Sorocaba, em São Paulo. As semifinais e finais terão mandos de campo dos times que estiverem melhores classificados.

Na primeira fase, as 24 equipes estão divididas em seis grupos. O Internacional está no Grupo B, junto com Sport, América-MG e Athletico-PR. Ao final da 1ª fase, disputada em turno e returno, se classificam para a próxima fase os líderes de cada uma das chaves, além dos dois melhores segundos colocados.

Na primeira edição da competição, em 2019, as Coloradas foram campeãs em cima do São Paulo. Em 2020, o Internacional mais uma vez esteve na final, mas dessa vez contra o Fluminense, sendo derrotado nos pênaltis, após dois jogos muito disputados de excelente atuação colorada no Gigante da Beira-Rio.

– Nossas equipes estão treinando em altíssimo nível, sabendo da responsabilidade que é representar o Sport Club Internacional e manter o padrão de performance e resultados dos anos anteriores. O Centro de Treinamentos do Sesc oferece toda a estrutura necessária para a melhor preparação que poderíamos ter – afirma Menezes sobre os anos anteriores.

Uma semana antes, a equipe Sub-16 também iniciará sua jornada no Campeonato Brasileiro 2021. O torneio terá duração de pouco mais de uma semana e, assim como na edição de 2020, contará com sede única de disputa, em Sorocaba, no esquema ‘bolha’ – respeitando os protocolos sanitários vigentes durante a pandemia de Covid-19.

As 12 equipes foram sorteadas em três grupos com quatro integrantes cada. Na primeira fase, os clubes jogam entre si em turno único dentro de suas respectivas chaves. Ao final das três rodadas programadas, avançam para as semifinais os líderes de cada grupo, assim como o melhor 2º colocado geral. As semifinais e finais serão disputadas em partidas únicas.

– Vamos para as competições com grupos muito fortes, com atletas de muita projeção e preparadas para os desafios presentes – avalia Menezes.

– Trabalhamos com três categorias de base: Sub-18, Sub-16 e Sub-14. Nosso objetivo é promover a formação integral das nossas atletas, respeitando as etapas de desenvolvimento, para que elas cheguem à equipe principal em condições de serem protagonistas e elevar continuamente o nível da equipe.

