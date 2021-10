Equipes embaladas, duelo explosivo e reis do “plant”: Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021 se aproxima dos playoffs Quarta semana desta etapa coloca frente a frente líder FaZe Clan e Team oNe, campeã do Six Major México

O terceiro turno do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021 chega a sua penúltima semana com brigas pelas últimas vagas para os playoffs e também para fugir do rebaixamento. Na semana anterior, a FaZe Clan saiu vitoriosa no clássico diante da Ninjas in Pyjamas, se manteve na liderança e garantiu classificação antecipada para a Copa Elite Six da América – a “Libertadores do R6” – assim como Team Liquid e Team oNe. A competição nacional continua neste sábado (2) com quatro partidas, a partir das 13h, além de outras quatro no domingo (3).

Nessa reta decisiva, a classificação do campeonato está da seguinte forma: a FaZe Clan lidera a competição com 50 pontos, seguida por Team Liquid, com 47, e Team oNe, com 41. Ninjas in Pyjamas e FURIA Esports, empatadas com 40, e MIBR, com 32, fecham a zona de classificação para a Copa Elite Six e para a etapa final do torneio nacional. Na sequência aparecem Black Dragons (28), INTZ (25), Santos e-Sports (22) e a lanterna W7M Gaming (17).

Durante o fim de semana, os fãs poderão acompanhar todas as partidas do BR6 2021 com transmissão ao vivo dos canais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. Para mais informações sobre os campeonatos profissionais de R6, visite o site r6esportsbr.com.br.

Veja quais serão as partidas deste fim de semana:

Sábado (02/10)



13h – MIBR x Team Liquid

14h – INTZ x FURIA Esports

15h – Team oNe x FaZe Clan

16h – Black Dragons x W7M Gaming

Domingo (03/10)



13h – Ninjas in Pyjamas x W7M Gaming

14h – INTZ x FaZe Clan

15h – Team oNe x Santos e-Sports

16h – FURIA Esports x Team Liquid

Em 2021, os confrontos válidos pelo Brasileirão acontecem sempre aos sábados e domingos, a partir das 13h, com exceção da Super Semana, realizada na rodada final de cada turno, que conta com jogos também às sextas-feiras.

Veja os destaques desta quarta semana do terceiro turno do BR6 2021:

Team oNe x FaZe Clan: classificadas e embaladas (02/10, sábado)

Mesmo com as duas equipes já garantidas na fase final do BR6, o confronto entre Team oNe e FaZe Clan promete um encontro de alto nível pelos momentos que as duas vivem. O duelo coloca frente a frente a atual campeã do Six Major contra a embalada líder do Brasileirão.

A FaZe vem de quatro vitórias consecutivas, sendo a última em um clássico contra a Ninjas in Pyjamas. A última derrota da equipe foi na abertura do terceiro turno, no duelo diante do Santos e-Sports. De lá para cá, o acúmulo de vitórias a conduziu ao topo da classificação.

Os Golden Boys, por sua vez, vêm de três triunfos em sequência, além de terem vencido quatro dos cinco jogos que disputaram neste terceiro turno. A manutenção do bom desempenho proporcionou a classificação antecipada para a Copa Elite Six da América.







Além disso, as duas organizações são as primeiras em opening kills no campeonato, com 153 para a Team oNe, líder na estatística, e 145 para a FaZe Clan, segunda colocada.

Gabriel “pino” e Dimas “panico”: agressividade e bomba (03/10, domingo)

As situações de Ninjas in Pyjamas e W7M Gaming são bem diferentes na tabela de classificação. Porém, mesmo distantes em pontos, as equipes têm uma característica em comum: começos de rounds agressivos e um alto índice de eliminações com explosivos, sobretudo os jogadores Gabriel “pino”, da NiP, e Dimas “Panico”, da W7M Gaming.

Nos três turnos, a W7M Gaming aparece na liderança do quesito eliminações com C4, com 41 kills conquistada dessa maneira, seguida pela NiP, com 39. No aspecto individual, Panico é o líder geral, com 19 eliminações com C4 registradas na competição. E pino, com 17, aparece na segunda posição.

O jogador da Ninjas in Pyjamas ainda chama a atenção pelo número de opening kills no campeonato: 53. Na sequência, outro jogador da W7M Gaming está na cola de pino: o capitão Gustavo “HerdsZ”, com 52 kills de abertura nos rounds.

Luccas “Paluh” x Gabriel “h1ghs”: ratings altos e “plants” (03/10, domingo)

A partida deste domingo entre FURIA Esports e Team Liquid colocará em ação dois nomes que têm feito a diferença para suas equipes. Luccas “Paluh”, pela Cavalaria, e Gabriel “Highs”, da Pantera, comprovam o alto nível de desempenho com a liderança em algumas estatísticas individuais.

Paluh e Highs são, respectivamente, o primeiro e segundo colocados em rating e em KDR (saldo de eliminações e mortes por rounds) do terceiro turno. O atleta da Liquid está com rating de 76, enquanto o jogador da FURIA aparece com 74. No KDR, Paluh tem a marca de 1,59, pouco mais do que Highs, que registra 1,56.

As suas equipes também mostram sangue frio para situações adversas de rounds. A FURIA possui uma média de 1,5 clutches por jogo, a única equipe acima de 1. A Team Liquid – empatada na segunda posição com a W7M Gaming – registra 1 clutch por jogo em média.

Outro destaque é que os dois times são sinônimo de ataques bem montados para plantar o desativador. A Cavalaria é a principal do campeonato, com 1.86 plants por jogo. Já a FURIA está logo na sequência, com 1.73 a cada partida.

Vale lembrar que os Twitch Drops continuam habilitados durante as transmissões do Brasileirão de Rainbow Six Siege. Para desbloquear os pacotes de conteúdo, os fãs deverão acompanhar as partidas nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch. A cada quatro horas assistidas, o torcedor ganha um pacote de conteúdo dentro do jogo, sendo permitidos no máximo três por semana. Todas as conquistas devem ser reivindicadas manualmente no site twitch.tv/drops/inventory, podendo ser feitas 24h depois do último jogo da semana, e o processo de entrega dos presentes pode levar até 48h.

