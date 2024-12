Equipes de resgate retomam buscas por desaparecidos após queda de ponte entre TO e MA

Nesta quinta-feira, 26, as equipes de resgate retomaram as buscas por desaparecidos após a queda de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão. Até quarta-feira, 25, os corpos seis vítimas do acidente na ponte Juscelino Kubitscheck foram encontrados, agora o Corpo de Bombeiros segue as buscas para tentar encontrar os outros 11 desaparecidos.

“Estamos trabalhando com efetivo especializado e equipamentos adequados para maximizar os esforços quanto à localização das vítimas. Temos também equipes de apoio psicológico para oferecer suporte às famílias. Atualizações sobre o andamento das operações serão divulgadas conforme o progresso das ações”, escreveu Carlos Brandão, governador do Maranhão, em post nas redes sociais.

Tragédia anunciada

Segundo documento do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), a “ponte JK”, como é conhecida no local, já era motivo de preocupação em janeiro de 2020.

Foram relatadas fissuras em 14 dos 16 pilares, nas paredes de travamento e nos blocos de fundação, além de falhas de concretagem e até inclinações observadas a olho nu nos reforços colocados nos pilares

A ponte que liga as cidades de Aguiarnópolis (Tocantins) e Estreito (Maranhã0), desabou no último dia 22 de dezembro. O vereador de Aguiarnópolis Elias Júnior flagrou o momento exato da queda.