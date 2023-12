Equipes de resgate encontram corpo de última mulher desaparecida em vulcão na Indonésia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 9:35 Para compartilhar:

Os restos mortais da última alpinista desaparecida após a erupção de um vulcão na Indonésia foram encontrados nesta quarta-feira (6), indicaram as equipes de resgate, elevando o número de mortos para 23 – três dias após o desastre.

“A equipe conjunta de busca e resgate descobriu uma vítima da erupção do Monte Marapi, que está sendo evacuada neste momento”, disse o chefe da Agência de Busca e Resgate de Padang, Abdul Malik, na noite de quarta-feira.

A Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) indicou, anteriormente, que a última vítima era uma mulher chamada Siska.

O Monte Marapi, na ilha de Sumatra, lançou no domingo, enquanto 75 pessoas caminhavam na área, uma coluna de fumaça de 3.000 metros de altura.

Centenas de equipes de resgate trabalharam incansavelmente na busca pelos alpinistas desaparecidos, dos quais 52 foram encontrados vivos em uma busca complexa, dificultada por novas erupções e pelo mau tempo.

É possível, no entanto, que outras pessoas tenham escalado o vulcão sem se registrar oficialmente. “Pode haver caminhantes que não se registaram porque, às vezes, alguns caminhantes ilegais não querem pagar”, disse o chefe da polícia de Sumatra Ocidental, Suharyono.

Eles deverão decidir se a busca será interrompida ou não – de duração inicial de sete dias-, disse um funcionário da agência Basarnas.

Uma nova erupção aconteceu pouco depois do meio-dia (2h00 no horário de Brasília) de quarta-feira, segundo um jornalista da AFP. No dia anterior, pelo menos cinco erupções foram detectadas.

