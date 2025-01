Equipes de resgate encontram caixas-pretas de avião que colidiu com helicóptero

Segundo informações da investigação feita no local, o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo foram retirados do rio Potomac. Agora, os equipamentos vão ser encaminhados ao laboratório do NTSB para avaliação.

Geralmente, caixas-pretas de aviões são essenciais para ajudar a elucidar as causas de desastres aéreos. É esperado que elas não tenham sofrido nenhum dano com a batida e com a queda no rio, afinal os equipamentos são feitos de materiais muito resistentes.

O jato era um Bombardier CRJ700, utilizado para voos regionais. Segundo informações fornecidas pelas autoridades, ele fazia um voo da American Airlines e tinha saído de Wichita, no Kansas, com destino a Washington. A colisão ocorreu quando o avião, que tinha 64 pessoas a bordo, estava a poucos metros da pista do aeroporto Ronald Reagan.