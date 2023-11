Equipes de resgate cavam para chegar a 40 trabalhadores presos em túnel na Índia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/11/2023 - 1:24 Para compartilhar:

Equipes de resgate seguem cavando a terra e em partes de um túnel rodoviário desabado na segunda-feira para alcançar 40 trabalhadores presos por um deslizamento de terra no projeto de construção no norte da Índia.

Todos os trabalhadores da construção estão seguros, disse o policial Prashant Kumar, acrescentando que receberam oxigênio e água.

Ele disse que as equipes de resgate estabeleceram contato com os indivíduos presos.

O colapso ocorreu no domingo em Uttarakhand, um estado montanhoso repleto de templos hindus que atrai muitos peregrinos e turistas.

A construção massiva de edifícios e estradas ocorreu nos últimos anos em Uttarakhand. Os trabalhadores presos estavam construindo parte da estrada Chardham, um projeto emblemático do governo federal que conecta vários locais de peregrinação hindu.

O número de trabalhadores presos foi confirmado segunda-feira por Rajesh Pawar, gerente de projeto da Navyug Construction Company, que supervisiona a construção do túnel.

Os esforços de resgate começaram no domingo, com as autoridades bombeando oxigênio através de um cano para a seção desabada do túnel para ajudar os trabalhadores a respirar.

“A equipe avançou 15 metros no túnel, com mais 35 metros ainda por cobrir”, disse Kumar, acrescentando que mais de 150 equipes de resgate usaram equipamentos de perfuração e escavadeiras para limpar os escombros durante a noite.

A parte desabada do túnel de 4,5 quilômetros fica a cerca de 200 metros da entrada, disseram autoridades à agência de notícias Press Trust of India.

Em Janeiro, as autoridades do estado de Uttarakhand transferiram centenas de pessoas para abrigos temporários depois de um templo ter desabado e terem surgido fissuras em mais de 600 casas devido ao afundamento de terrenos na cidade de Joshimath e arredores, na região.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias