Equipes de emergência de Gaza relatam 22 mortes em bombardeios israelenses

O serviço de emergência da Faixa de Gaza informou nesta segunda-feira (19) que pelo menos 22 pessoas morreram em bombardeios israelenses no território devastado, onde Israel anunciou no fim de semana uma nova operação militar.

Onze pessoas morreram e várias ficaram feridas em Khan Yunis e suas imediações, no sul da faixa costeira, anunciou o porta-voz da agência, Mahmud Bassal. Outra pessoa morreu em Abasan.

Em Jabaliya, ao norte do território, outro bombardeio israelense matou cinco pessoas perto de um mercado, disse Basal.

Em Nusseirat, no centro de Gaza, três integrantes de uma família morreram em um ataque que atingiu sua tenda. Outras duas pessoas morreram em um bombardeio contra sua tenda na Cidade de Gaza, ao norte.

Bassal também citou mortes no Hospital Indonésio de Beit Lahia, mas os corpos não foram recuperados devido aos bombardeios constantes.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista palestino Hamas, acusou o Exército israelense de cercar as instalações, “obrigando de fato o hospital a interromper os serviços”.

O Exército israelense anunciou no domingo “amplas operações terrestres no norte e no sul da Faixa de Gaza” e insistiu nesta segunda-feira que mantém a campanha em todo o território.

