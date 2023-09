Equipes brasileiras brilham no Pan-Americano de Havana e se garantem em Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 20:12 Compartilhe

Os mesa-tenistas Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti vão defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Eles garantiram a vaga para o time nacional neste domingo, com duas vitórias e o título do Pan-Americano de Havana, em Cuba. Foi a sexta conquista de ouro seguida do esquadrão masculino, que tem 100% na história da competição. No feminino, Bruna e Giulia Takahashi, Bruna Alexandre e Laura Watanabe ficaram na segunda colocação da competição, mas também carimbaram o passaporte para a França.

Depois de fazer 3 a 0 no Canadá no sábado, a equipe brasileira teve enorme trabalho para anotar 3 a 2 no Chile, e depois confirmou a vaga com triunfo sobre Porto Rico, por 3 a 0, que ainda valeu o ouro em Havana.

O duelo com os chilenos foi bastante equilibrado e com os brasileiros virando para 3 a 2 com vitória decisiva de Vitor Ishiy após Calderano empatar a série em 2 a 2. Ishiy abriu o dia com derrota ao lado de Jouti nas duplas. Calderano empatou em 1 a 1, mas Jouti voltou a ser batido até a virada nos dois jogos finais.

Com duas vitórias no quadrangular final, a seleção brasileira foi para o confronto com Porto Rico podendo até perder para se classificar à Olimpíada a depender um uma combinação de resultados. Mas não quis saber de outros placares e fez sua parte.

O time abriu as duplas com triunfo tranquilo de 3 a 0 de Jouti e Ishiy, o que bastava para comemorar a classificação e o título. Calderano e Jouti venceram seus jogos à seguir e a festa foi completa.

FEMININO TAMBÉM SE GARANTE

O time feminino definiu a classificação aos Jogos Olímpicos com grande virada diante do Chile após abrir o dia com derrota para as campeãs do Pan-Americano, as americanas, por 3 a 1. No duelo decisivo com as fortes chilenas, Giulia Takahashi e Laura Watanabe abriram as duplas com derrota para Daniela Ortega e Paulina Vega. Logo depois, foi a vez de Bruna Takahashi empatar o confronto, em 1 a 1, superando Zeng Zhiying por 3 a 2.

Mais soltas e confiantes, as brasileiras ganharam os dois jogos seguintes de simples para celebrar a prata com ajuda dos EUA, que superaram Porto Rico. Giulia passou por Ortega com 3 a 0 e Bruna definiu, superando Vega, por 3 a 1.

