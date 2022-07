Equipes acham novos restos mortais em geleira na Itália

TRENTO, 8 JUL (ANSA) – Equipes de resgate da Itália encontraram nesta sexta-feira (8) novos restos mortais e equipamentos de alpinismo no glaciar da Marmolada, onde o desabamento de um bloco de gelo no último domingo (3) deixou pelo menos 10 mortos.

Uma pessoa continua desaparecida, e os fragmentos orgânicos achados na montanha serão submetidos a exames de DNA. Durante a madrugada, a temperatura na geleira ficou negativa, ajudando a consolidar a superfície e evitar novos desabamentos.

“Hoje foram encontrados itens importantes. Agora serão feitas análises para entender se tratam-se de novas descobertas”, disse à ANSA um comandante do socorro alpino, Riccardo Manfredi.

Existe a possibilidade de que os restos mortais sejam de alguma das 10 vítimas já confirmadas.

O desabamento ocorreu no glaciar da Marmolada, montanha de maior altitude das Dolomitas, com 3.343 metros, em meio a uma das piores secas das últimas décadas na Itália, com drásticas reduções na cobertura nevosa das geleiras.

Um estudo científico divulgado em meados de junho aponta que a camada de neve no glaciar no fim de maio era de 714 milímetros, número 50% menor que a média do período. Além disso, a geleira já perdeu mais de 80% de seu volume nos últimos 80 anos, e previsões apontam que ela pode desaparecer antes de 2040.

(ANSA).