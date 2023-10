Equipe técnica está avaliando texto dos fundos offshore e exclusivos com relator, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 16:35 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou antecipar o teor das discussões sobre o PL de taxação dos fundos de alta renda entre a equipe econômica e o relator, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). Haddad foi questionado por jornalistas ao deixar a sede da pasta para reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar da saída do ministro, o encontro com o relator do PL dos fundos continua no ministério junto de técnicos. “Ele apresentou as demandas e a equipe técnica está reunida com ele (…) Não posso antecipar (a posição da Fazenda) porque a equipe técnica está analisando”, limitou-se a dizer o ministro.

Mais cedo, Pedro Paulo reafirmou que levaria à equipe da Fazenda a preocupação sobre a diferença tributária aberta entre os fundos exclusivos e offshore, cujas regras são tratadas no projeto relatado pelo parlamentar.

