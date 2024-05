Equipe olímpica de boxe do Brasil vence 5 finais e é campeã da Eindhoven Cup

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 18:25 Para compartilhar:

A seleção brasileira de boxe se sagrou campeão, nesta segunda-feira, da Eindhoven Box Cup, na Holanda. Beatriz Ferreira (60kg), Caroline Almeida (50kg), Michael Trindade (51kg), Luiz Oliveira (57kg) e Keno Marley (92kg) foram campeões em suas categorias, enquanto Tatiana Chagas (54kg), Abner Teixeira (+92kg) e Wanderley Pereira (80kg) levaram a medalha de prata. A Eindhoven Box Cup reuniu 200 atletas, de 20 países, e serviu como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio-2020, bicampeã mundial amadora e atual detentora do cinturão mundial no profissional, Beatriz Ferreira levantou mais uma taça, ao vencer a holandesa Chelsey Heijnen por decisão unânime de 5 a 0.

Caroline Almeida bateu na final a inglesa Kelsey Oakley, com decisão dividida por 3 a 2, enquanto Michael Trindade superou o alemão Miles Okay (4 a 1). Já Luiz Oliveira, o Bolinha, venceu o australiano Charlie Senior e Keno Marley passou pelo inglês Isaac Okoh, por decisão unânime.

Tatiana Chagas perdeu a luta contra a australiana Monique Suraci em duelo intenso e equilibrado, mas que teve a decisão divida a favor de Suraci, por 3 a 2. Wanderley Pereira foi superado pelo australiano Callum Peters de forma unânime pelos jurados. Enquanto Abner Teixeira acabou não disputando a decisão do título contra o australiano Teremoana Teremoana por recomendação da equipe técnica, que escolheu poupar o atleta, que ficou com a prata. Vale lembrar que Abner está com o joelho lesionado, com o ligamento cruzado anterior rompido desde meados de 2023. O medalhista olímpico já fez tratamento conservador e está focando em repetir pódio em Paris.

“Foi bem satisfatório, terminamos com cinco ouros, três pratas e um bronze. Cumprimos o principal objetivo, que foi ser campeão por equipes. Enfrentamos um dos adversários diretos, que é a Austrália, que ficaram em segundo, então foi muito bom. Agora é dar um passo a mais na preparação para Paris, nessa fase de polimento que a gente já iniciou. Vamos fazer ajustes técnicos e táticos, ajustes físicos. O Eindhoven Box Cup foi um evento muito importante para fazermos essas avaliações, principalmente para ajustes individuais. Agora a atenção é no Grand Prix de Brasília, nossa última etapa antes da viagem para os Jogos”, disse o técnico Mateus Alves.

A próxima competição da seleção de boxe será o Pré-Olímpico Mundial, em Bangkok, na Tailândia, a partir de sexta-feira. A equipe viajou para a Ásia no domingo e contará com três atletas no último evento classificatório para Paris: Viviane Pereira (75kg), Cleisson Charles (63,5kg) e Wanderson de Oliveira (71kg).