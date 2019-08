Equipe italiana faz proposta e Balotelli estaria mais distante do Flamengo

Itália – O sonho de contar com Mario Balotelli parece mais distante do Flamengo. De acordo com Gianluca Di Marzio, repórter italiano que acompanha de perto a negociação, o Brescia teria feito uma oferta que seduziu o atacante. Com isso, o acerto com o Rubro-negro ficou mais difícil.

A imprensa local fala em um salário de 2 milhões de euros, algo em torno de R$ 9 milhões ao ano. Seria um contrato de três temporadas. Apesar disso, a oferta é bem abaixo da do Flamengo, que poderia pagar até R$ 18 milhões ao ano para Balotelli. O que estaria pesando a favor de uma permanência na Itália é a família de Balotelli, além do técnico Roberto Mancini. De acordo com a Gazzetta Dello Sport, o treinador da seleção italiana disse a Balotelli que as chances de ele ir à Eurocopa 2020 estando na Itália são bem mais altas do que se estiver no Brasil.