Equipe feminina do São Paulo renova com 15 atletas para 2021 Fundada em 2019, a parte feminina do Tricolor Paulista vem ganhando mais força a cada ano e o investimento passa a ser maior por parte da diretoria

A diretoria são paulina se mexeu na tarde deste sábado (02) e renovou com 15 jogadoras da equipe feminina de uma só vez, mantendo a base que chegou nas quartas de final do Paulistão 2020, além de um terceiro lugar no Brasileirão feminino 2020, mostrando muita evolução em relação a 2019, quando a equipe foi fundada e foi campeã da Série A2 do Brasileirão.

Com exceção da goleira, Carla e da lateral, Giovana, que renovaram por mais dois anos e da meia Yaya, que renovou até junho, todas as jogadoras que assinaram novos vínculos com o São Paulo prorrogaram o contrato em apenas mais um ano, assim, quando a temporada chegar ao fim, precisará de uma outra renovação caso a diretoria queira manter as atletas.

Confira a lista completa das atletas que renovaram os seus contratos:

Goleiras – Carla e Thais Helena

Zagueiras – ​Thais Regina e Gislaine

Meias – Cris, Larissa Santos e Yaya

​Atacantes – Carol, Jaqueline, Duda, Glaucia e Giovaninha

