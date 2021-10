Equipe feminina do Cruzeiro faz carta aberta cobrando salários e mais atenção da diretoria celeste As jogadores cobraram não apenas os vencimentos, mas como um apoio maior do clube em suas atividades

A equipe feminina do Cruzeiro também se posicionou sobre o grave momento do clube, em que os atrasos salariais atingem todos no clube. As Cabulosas postaram uma carta aberta aos torcedores e anunciaram a intenção de aderir ao movimento de greve iniciado pelo time profissional masculino.

As jogadoras cruzeirenses não vão deixar de atuar no Mineiro da categoria, neste domingo, contra o Funorte,em Betim, porém após a partida, não devem voltar ao treinamentos.

O grupo de jogadoras também fala em “negligência” da diretoria do clube com o futebol feminino.

-Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como estamos sendo geridas, e queremos não só respeito, como um olhar sem preconceitos no intuito de enxergar que o futebol também pode ser praticado por mulheres- dizia parte do texto.

O time profissional masculino está em greve desde a última quarta-feira, após enfrentar o Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o presidente Sérgio Santos Rodrigues tem feito reuniões com o elenco e empresários para tentar sanar a crise. Porém, ainda sem sucesso. Nova rodada de reuniões serão realizadas nesta segunda-feira, 18, para tentar aplacar parte do passivo celeste.

Confira a íntegra da carta das jogadoras do futebol feminino do Cruzeiro

“Em razão do não pronunciamento da diretoria celeste a nós, jogadoras profissionais da modalidade de futebol feminino do Cruzeiro Esporte Clube, viemos por meio desta carta aberta à Nação Azul também comunicar de forma oficial o nosso descontentamento, destacar a crise por nós vivida no clube, e informar a decisão tomada em comum acordo pelo elenco:

Confessamos que não é de hoje que percebemos a indiferença e a falta de interesse por parte da diretoria do Cruzeiro em serem ativos no que diz respeito à modalidade feminina de futebol. Por esse motivo, após a repercussão e visibilidade que tomou a greve anunciada pelos atletas do profissional masculino, estamos aqui para pedir voz e alcançarmos também os nossos direitos como atletas profissionais e colaboradoras da instituição.

É frustrante para a gente ver que tantas pessoas nos apoiam e querem nos acompanhar quando conseguimos, por méritos próprios e trabalho árduo, chegar a uma final de campeonato. Porém, estas mesmas pessoas se fazem ausentes em tudo que diz respeito ao nosso dia a dia e necessidades ao decorrer da temporada.

A preocupação sempre foi atender ao elenco profissional masculino, aliás este sim acompanhado diariamente por vários dirigentes que não só prestigiam os treinamentos e a evolução individual dos atletas, como buscam solucionar sempre problemas e contratempos que os impeçam de sofrer qualquer desgaste. Contudo, neste ato ressaltamos que nós, as Cabulosas, não só passamos por todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação do clube, como pelo desinteresse geral da diretoria com a modalidade, que nunca sequer teve um membro representante visitando nosso centro de treinamento de 2021, em Betim, além de desconhecerem as condições de estrutura que nos é oferecida.

Salientamos que o nosso descontentamento não é questão estrutural, já que graças à diretoria responsável pelo departamento sempre nos foi oferecido o melhor. Mas sim ao tratamento diferenciado que a gestão atual do clube dá à modalidade feminina. Apesar de sermos vistas como “profissionais’ pela Confederação Brasileira de Futebol, sentimos que não somos levadas à sério, nem valorizadas nas devidas proporções.

Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como estamos sendo geridas, e queremos não só respeito, como um olhar sem preconceitos no intuito de enxergar que o futebol também pode ser praticado por mulheres.

Não basta nos acompanhar e falar que estão do nosso lado apenas quando ganhamos um título importante para o futebol feminino. Queremos respeito diário!







Por isso, informamos que a presente carta se faz necessária não só em apoio aos nossos colegas na paralisação do futebol profissional masculino em prol dos atrasos salariais, como também para salientar nossa insatisfação pela absoluta ausência de um efetivo posicionamento direcionado ao nosso departamento.

Então, assim como foi de preocupação e emprenho da diretoria se reunir com o elenco profissional masculino, solicitamos a presença dos mesmos também em nosso centro de treinamentos. Não aceitaremos mais essa negligência conosco.

Visto isso, Informamos à gestão do Cruzeiro Esporte clube que cumpriremos nossos compromissos do final de semana no Campeonato Mineiro Feminino, e a partir de disso aguardaremos o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível, paralisando os trabalhos caso não haja retorno.

Reiteramos que, como profissionais, é o nosso objetivo sempre servir essa instituição. Por isso, é com muito suor e dedicação que, apesar da situação, até o momento, viemos trabalhando firmes e nos dedicando a honrar a camisa que vestimos. Não é à toa que somos líderes invictas do Mineiro, com vitória sobre o rival e classificação antecipada. Porém, ficou insustentável o não reconhecimento de tamanha dedicação”.

