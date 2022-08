Equipe faz ‘chá de revelação’ ao vivo e repórter descobre que será pai de menino

Da Redação 10/08/2022 - 21:42 Compartilhe

A equipe do telejornal da TV TEM, afiliada da Rede Globo, em São José do Rio Preto (SP), resolveu fazer uma surpresa para um repórter nesta quarta-feira (10). Patrick Lima, que será pai pela 3ª vez, descobriu ao vivo se o bebê seria menino ou menina.

“Você sabe que a nossa produção tem a missão de encontrar boas histórias. E acabamos descobrindo que pode ser que você ganhe um terceiro presente de Dia dos Pais. É isso mesmo? Vem um bebezinho por aí?”, perguntou a apresentadora.

“Inclusive, minha mulher está fazendo ultrassom neste momento. Ou já deve ter terminado. O médico disse que, talvez, daria para saber o sexo hoje”, confirmou o repórter, que estava na rua.

“Quer saber se é menino ou menina? Se prepara que vamos transformar o TEM Notícias em um chá revelação. Se a luz do estúdio ficar cor de rosa, será uma menina. Se a luz ficar azul, será um menino”, anunciou a jornalista.

Então, as luzes do estúdio ficaram azul, mas Patrick não conseguiu enxergar. “Me gritaram aqui na orelha. Está um reflexo na televisão. É um menino. Estávamos pressentindo então. Você de azul, e eu também. Vocês são demais. Estou realmente sem palavras. Muito legal saber dessa forma. Estava estranhando essa questão de foto, de presente dos Dias dos Pais, mas vocês, realmente, me deram um presentão ao vivo. Isso vai virar meme”, brincou.