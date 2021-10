Equipe do FMI vê fortalecimento da economia do Uruguai e pede atenção à inflação

WASHINGTON (Reuters) – A economia do Uruguai deve continuar se fortalecendo no final de 2021 e em 2022, disse a equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) em um relatório preliminar divulgado nesta quarta-feira, citando uma quase paralisação na disseminação da Covid-19 no país e sinais de recuperação em setores atrasados.

A projeção é de que a inflação encerre 2021 em torno de 7,2% e recuar para em torno de 5,8% até o final de 2022, informou o relatório, observando que a política monetária do Uruguai talvez necessite de um aperto monetário para levar a inflação para dentro da meta à medida que a economia se recupera.

(Por Andrea Shalal e Rodrigo Campos)

