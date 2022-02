Equipe do Calcinha Preta pede doação de sangue para a cantora Paulinha Abelha

A equipe do grupo de forró Calcinha Preta compartilhou uma publicação pedindo doações de sangue para a vocalista Paulinha Abelha, de 43 anos, internada na UTI desde o último dia 11.

A publicação foi feita originalmente no perfil do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe, que pede doações de sangue de tipo sanguíneo O+ ou O- para a cantora.

Mais cedo, o Calcinha Preta comunicou os fãs que suspendeu todos os compromissos marcados até o dia 10 de março, devido ao estado de saúde de Paulinha.

A cantora está na UTI, em coma, com quadro neurológico grave e apresentando problemas renais. Paulinha, de 43 anos, precisou ser hospitalizada no dia 11 de fevereiro em Aracaju depois de chegar de uma turnê com a banda em São Paulo. Na internação foi constatada uma alteração nos rins, no entanto a causa não foi divulgada.

