Equipe do Brasil terá Bia Haddad e estreante contra a Argentina na Billie Jean King Cup

O capitão do Brasil na Billie Jean King Cup, Luiz Peniza, anunciou nesta terça-feira a lista de tenistas convocadas para o confronto com a Argentina, entre os dias 15 e 16 de novembro. A relação é liderada por Beatriz Haddad Maia, atual número 10 do mundo, e conta com a estreante Luiza Fullana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Fullana vai substituir a medalhista olímpica Luisa Stefani, que decidiu encerrar a temporada mais cedo por conta de dores no joelho. A lista também tem Laura Pigossi (127ª do mundo), medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio ao lado de Stefani, em 2021, Carolina Meligeni (305ª) e Ingrid Martins (124ª nas duplas).

Nascida em Brasília, Fullana é a novidade da lista. Aos 23 anos, ela vem fazendo sua melhor temporada da carreira até agora. A jovem tenista ocupa o 574º do ranking da WTA no embalo do seu primeiro título na carreira com o ITF W35 de São Paulo, onde entrou como convidada, no fim de agosto.

No confronto, a principal referência será Bia Haddad, que voltou a fazer grandes apresentações nesta reta final da temporada. Nesta segunda-feira, ela retornou ao Top 10, repetindo o 10º lugar obtido pela primeira vez em junho do ano passado. Laura Pigossi deve ser a tenista número dois, atuando nas partidas de simples.

A dúvida recai sobre a partida de duplas, que pode ter Bia e Ingrid Martins, em razão do desfalque de Stefani. Outra possível formação seria com Bia e Laura. Nos últimos confrontos envolvendo o time brasileiro, a partida de duplas não foi disputada porque o duelo de melhor de cinco jogos foi encerrado antes.

Mais uma vez, a equipe nacional vai apostar na força da torcida para superar a Argentina nos playoffs, valendo vaga na fase classificatória (qualifiers) do ano que vem. “As expectativas são super positivas. Contamos muito com a presença da nossa torcida para lotar o Ginásio do Ibirapuera e nos levar novamente aos Qualifiers”, convocou o capitão Luiz Peniza.

O Brasil tentará mais uma vez faturar uma vitória diante de sua torcida. Em abril, o time da casa era favorito no Ibirapuera contra a Alemanha, que acabou levando a melhor por 3 a 1.

Será a nona vez que brasileiras e argentinas se enfrentarão na Billie Jean King Cup. E o confronto está empatado com quatro vitórias para cada lado. No último duelo aconteceu em 2022, com triunfo do Brasil por 3 a 1.