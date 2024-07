Equipe de TV brasileira é obrigada a deixar prédio em Paris por ameaça de bomba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 23:10 Para compartilhar:

A segunda-feira foi marcada por vários incidentes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Quando todas as competições já haviam sido encerradas (o surfe feminino foi adiado devido às condições climáticas no Taiti), madrugada na França (noite no Brasil), a equipe do SporTV, canal esportivo da Rede Globo que faz a transmissão in loco da Olimpíada, tomou um susto com uma suspeita de bomba.

Os jornalistas que estavam trabalhando no local tiveram de abandonar as instalações por ameaça de explosão por um suposto artefato desconhecido. A informação foi confirmada por Marcelo Barreto durante uma entrada ao vivo na programação da emissora. Não houve registro de explosão.

Apesar do susto, o comunicador alertou que foi apenas um “alarme falso”. Na porta do edifício, ele tranquilizou os parentes de jornalistas que poderiam receber a notícia ao vivo pela programação e explicou que se tratava do protocolo de segurança quando um objeto é esquecido, como uma bolsa, por exemplo.

“Eu tinha saído para jantar entre uma entrada ao vivo e outra”, comentou Barreto. “Quando voltei, fui barrado aqui no portão. Disseram que havia uma ameaça de bomba.”

O local, que é vizinho ao Trocadero, um dos principais pontos turísticos de Paris, abriga não apenas jornalistas brasileiros, mas de diversas nacionalidades.

“Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão. Estou tentando falar aqui no limite da tranquilidade, mas sem deboche. Nunca é bobagem, é precaução”, ressaltou ele.

“Está tudo tranquilo. Tem muitos policiais, mas não tem um agito, uma correria, uma grande preocupação. Estamos bem, estamos seguros”, finalizou.

Episódios dessa natureza têm sido relativamente frequentes na Olimpíada. Ao longo dos últimos dias, houve episódios similares na Vila Olímpica e também em um dos aeroportos da cidade. Não há qualquer registro de explosão na capital francesa.