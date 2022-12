Equipe de transição deve visitar ANP e PPSA na próxima semana

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 20:05 Compartilhe

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Representantes da equipe de transição do governo federal vão visitar a reguladora ANP e a companhia Pré-Sal Petróleo (PPSA) na semana que vem, disse nesta sexta-feira o coordenador do grupo para a área de Minas e Energia, Mauricio Tolmasquim.

A ida à agência reguladora e à estatal do pré-sal está programada para acontecer na próxima terça-feira.

A ANP ainda não confirmou oficialmente o encontro, mas a PPSA informou à Reuters que disponibilizou uma agenda para a data.

“Fomos consultados sobre a disponibilidade de agenda na terça-feira sim e respondemos positivamente, mas ainda não há uma formalização”, disse a PPSA.

Em evento essa semana no Rio, o direitor geral da ANP, Rodolfo Saboia, já cogitava um encontro na próxima semana.

“A expectativa é apresentarmos a agenda regulatória da agência e colocarmos à disposição do novo CNPE que eventualmente for constituído”, disse ele à Reuters no evento.

Na segunda-feira, Tolmasquim e o senador Jean Paul Prates (PT-RN) vão fazer uma visita presencial à Petrobras.

A PPSA chegou a ser incluída pelo atual governo na lista de empresas estatais que poderiam ser privatizadas.

