Equipe de transição agrega mais 16 nomes da Agricultura

A coordenação da equipe de transição de governo confirmou a nomeação do diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Marcio Portocarrero, da gerente de Relações Institucionais da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Clara Pedroso Maffi, do diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Marcelo Medina Osório, e do diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Miguel Ivan Lacerda, para o grupo técnico da Agricultura.

O Broadcast Agro antecipou que novos nomes seriam apresentados pelos ruralistas aliados do futuro governo ao coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Em publicação no Diário Oficial da União, 16 novos integrantes foram designados para o grupo como convidados e voluntários.

Também está na lista o empresário de sementes de soja Carlos Ernesto Augustin, um dos principais interlocutores da então campanha Lula/Alckmin com o agro em Mato Grosso, conforme também antecipado pela reportagem. Ele estava cotado para integrar o GT desde o início das negociações para o grupo.

Além deles, do setor privado participarão do grupo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli, e o presidente da Novabio (Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia) e do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha. Também foram nomeados Arno Jerke Junior, ex-diretor da Conab e ex-coordenador técnico do Instituto CNA; Cósam de Carvalho Coutinho, ex-adido agrícola em Moscou, fiscal federal agropecuário e ex-diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do ministério; Dalton Gomes Martins, funcionário da liderança do PSD na Câmara dos Deputados; Eduardo de Souza Martins, ex-presidente do Ibama; Fernando Olinto Meireles; Gereissat Rodrigues Almeida, ex-diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar; Gerson Luiz Mendes Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária; José Carlos Vaz, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura do governo Dilma; e Manoel Moacir Costa Macêdo, ex-chefe-geral da Embrapa Costeiros.

Com as novas nomeações, atualmente 24 membros compõem o grupo técnico da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os integrantes já participantes do grupo são Evandro Gussi, presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica); Joe Valle, ex-deputado do Distrito Federal; Kátia Abreu, senadora e ex-ministra da Agricultura do governo Dilma; Luiz Carlos Guedes, ex-ministro da Agricultura no governo Lula; Neri Geller, deputado federal e ex-ministro da Agricultura de Dilma; Silvio Crestana, ex diretor-presidente da Embrapa; e Tatiana Deane de Abreu Sá, ex-diretora executiva da Embrapa. O GT é coordenado pelo senador e agropecuarista Carlos Favaro (PSD-MT).

