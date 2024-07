Equipe de habitação da Caixa tem feito uma revolução, coadunada com MCMV, diz Carlos Vieira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 12:36 Para compartilhar:

A Caixa tem conduzido uma “revolução” no Brasil, junto com a volta do Minha Casa, Minha Vida, afirmou nesta terça-feira, 30, o presidente do banco, Carlos Vieira. Ele disse que, por meio disso, o Brasil gera cidadania. “A Caixa bateu o recorde de crédito imobiliário no primeiro semestre de 2024”, ele disse, em uma cerimônia de lançamento de um pacote de serviços para microempreendedores individuais (MEIs).

Vieira destacou o crescimento da massa salarial no Brasil, que, segundo ele, demonstra a “pujança” da atividade e uma série de oportunidades, em todas as áreas da economia.

Sobre o pacote para MEIs, o presidente da Caixa destacou que, ainda durante um piloto, 52 mil microempreendedores abriram as suas contas digitais. “Isso demonstra a importância dessa conta, demonstra a importância desse momento”, ele disse.

Vieira afirmou que avançar na concessão de crédito para microempreendedores está em linha com o projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.