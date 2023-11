Equipe de Carla Diaz nega que atriz e Felipe Becari estejam juntos há três meses

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 24/11/2023 - 8:40 Para compartilhar:

Após a notícia de que Carla Diaz e Felipe Becari teriam reatado há três meses, a equipe da artista entrou em contato com a IstoÉ Gente, e negou as informações que foram divulgadas anteriormente.

“É mentira que Carla reatou o noivado há três meses e que teria sido orientada por sua equipe ou familiares a tomar decisões sobre a não exposição de sua vida íntima”, diz a assessoria da artista em comunicado.

Recentemente, Carla Diaz esteve em evidência, por ter dado vida a Suzane von Richthofen nos três filmes que contam a história do trágico caso do fim do ano de 2002.

