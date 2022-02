Equipe da TV Globo Minas é ameaçada durante manifestação de policiais

Prestes a cobrir uma manifestação de policiais em Belo Horizonte, uma equipe da TV Globo Minas foi ameaçada por algumas pessoas que estavam no local. O repórter cinematográfico e o jornalista André Junqueira estavam deixando a manifestação quando receberam intimidações de alguns cidadãos.

As ameaças foram registradas por vídeo e estão disponíveis no Twitter. “Sai daqui filho da p***”, “Filma o [governador Romeu] Zema lá”, “Vai filmar a casa do c******” foram algumas das frases proferidas aos jornalistas que estavam por lá. A manifestação era para defender o reajuste salarial das forças de segurança.

Um homem chega e pergunta para André Junqueira o que eles estavam fazendo no local. “Não, não. Não veio cobrir nada não. Processa todo mundo então que está fazendo isso. Nós também estamos trabalhando”, continua o homem mesmo antes que o jornalista respondesse que estava cobrindo a manifestação. “Nós é que damos a segurança para vocês. Na hora que você sofre um acidente, nós que vamos resgatar você”, continua.

Outro homem diz que a equipe está lá só para “fazer merd*”. “Fazer merd*. A Globo só faz merd*. A Globo só faz merd*. Se não fosse manipuladora, não teria nada disso. Aqui não. Fora, fora, fora”, declara.

