“Equipe da Melody cobrou R$ 500 por entrevista”, diz escritor Luca Moreira

Com apenas 24 anos, o jornalista e escritor Luca Moreira, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, exibe um portfólio de mais de 700 matérias que ele afirma ter publicado ao longo de apenas cinco anos de carreira. Os bastidores desses encontros ao vivo e virtuais foram reunidos no livro “300 Histórias Para Se Inspirar”, que o autor pretende lançar em breve.

Na obra, Luca conta que começou a perseguir seus alvos ainda na adolescência, aos 16 anos, quando trabalhava atualizando as redes sociais de uma companhia de teatro. Além disso, sendo primo de uma atriz, que chegou a atuar em “Malhação – Pro Dia Nascer Feliz”, da Globo, passou a frequentar o meio artístico. Enquanto tentava uma oportunidade em veículos tradicionais, publicava notícias de outros sites em seu perfil no Facebook, conseguindo, assim, visibilidade para a própria página.





“Acabei aprendendo tudo de uma forma muito, digamos, autodidata. Até para aprender a fazer contato, olhava os modelos de textos que recebia das assessorias. Com matérias também. Tinha muitas revistas de celebridades como modelo de como deveria escrever os textos. Aprendi a criar site e ser web designer assistindo a vídeos no YouTube, passando noites em claro. Além do prazer em fazer isso tudo, sempre tive foco”, lembra ele, que, em pouco tempo, conquistou espaço em sites especializados para publicar entrevistas com personalidades.

Luísa Sonza, Larissa Manoela, Eslovênia, Whindersson Nunes, Tiago Abravanel, Gusttavo Lima e Sophia Abrão são alguns dos nomes famosos que já foram entrevistados por Luca.

Depois, seguindo a premissa de que “toda história merece ser contada”, passou a ter profissionais de outras áreas como fonte, como médicos e pintores.

Uma das histórias, Luca adiantou com exclusividade a IstoÉ Gente. “Tenho uma bomba. Algo que deixei trancado a sete chaves por ser delicado”, começa, sobre uma situação envolvendo a cantora Melody. A cantora acaba de completar 15 anos com uma festa que virou assunto nas redes sociais neste sábado (21).

“Em 2018, tentei pegar uma entrevista com a Melody e eu fui cobrado em R$ 500 para fazer Ou seja, eles queriam que eu pagasse para entrevistá-la”, garante. “E eu disse para minha equipe que ela não valia tanto”, finaliza.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Melody, mas não obteve retorno até a publicação desta entrevista.