Equipe brasileira mostra confiança em bons resultados na fase de grupos das finais da Davis

Em Bolonha para a estreia da fase de grupos das finais da Copa Davis, a equipe brasileira comandada pelo capitão Jaime Oncins não esconde a confiança por superar o forte time italiano, atual campeão, mas que não terá seus principais nomes: o líder do ranking Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a partir de quarta-feira.

Os jogos ocorrem na Unipol Arena, em Bolonha. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Oncins demonstrou enorme otimismo em brigar pela classificação para as finais da Davis, agendadas para novembro, em Málaga, na Espanha.

“Temos nossas chances. Todos os times são perigosos, merecem estar aqui e respeitamos todos, mas ao mesmo tempo sabemos que podemos vencer”, disse o capitão Jaime Oncins, sem “comemorar” as ausências de Sinner e Musetti.

“Eu já imaginava que isso fosse acontecer (os desfalques). Nos primeiros dias, o Musetti já não estava e o Sinner, se chegasse à final do US Open, dificilmente viria para a Davis”, ressaltou. “Mas, a Itália tem jogadores para fazer três, quatro times diferentes e continuar sendo uma equipe forte”, avaliou. “É a nossa estreia, a gente tem a experiência e a juventude dos nossos jogadores que acabam formando um time forte e não tenho a menor dúvida que podemos surpreender”, completou Oncins.

O caçula da equipe é João Fonseca, de 18 anos, enquanto Marcelo Melo, de 41, é a voz da experiência e o responsável por dar sustentação e equilíbrio ao time. Ele jogará nas duplas, enquanto o garoto terá sua segunda chance entre os escolhidos em simples.

“Minha quinta vez com o time, segunda como jogador, me sinto bem com as condições, serão ótimos jogos contra países grandes e estamos preparados”, disse João Fonseca.

“Estava falando ontem do João, quando comecei a jogar essa competição ele era um bebê. Acho que ele tem que curtir ao máximo. Essa competição você não decide por si próprio, é preciso ser convocado, é preciso estar jogando bem, é um ambiente diferente do circuito. Muito bom estar junto”, frisou Melo.