Equipe brasileira do revezamento 4x100m recebe bronze de Pequim 2008

Onze anos após os Jogos Olímpicos de 2008 (Pequim), Bruno Lins, José Carlos Moreira, Sandro Viana e Vicente Lenílson receberam nesta quinta (31) a medalha de bronze da prova do revezamento 4×100 metros rasos.

A equipe brasileira ficou com o bronze após o jamaicano Nesta Carter ter dado positivo em exame antidoping realizado após Pequim 2008. Desta forma a Jamaica perdeu a medalha de ouro, que ficou com Trinidad & Tobago. Já o Japão ficou com a prata, enquanto o Brasil garantiu a terceira posição.

A cerimônia de premiação foi realizada no Museu Olímpico, em Lausanne, na Suíça.

Com a confirmação da medalha de bronze do revezamento 4x100m masculino, o Brasil passa a ter 17 pódios em Pequim 2008. Esta também é a medalha olímpica de número 17 do atletismo brasileiro na história.