Equipe atualiza quadro de saúde de Preta Gil, internada há 14 dias

A equipe de Preta Gil, 50 anos, atualizou o estado de saúde da cantora, que completa 14 dias de internação, nesta terça-feira, 15. Em tratamento de câncer, ela foi internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, e transferida, no dia 6, de UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A artista está bem, mas ainda sem previsão de alta, segundo informou sua assessoria de comunicação para o site da revista Quem na tarde desta terça-feira, 15.

Preta foi transferida para dar continuidade aos cuidados médicos com a equipe de especialistas que já realizava o seu atendimento desde o início do tratamento.

Preta foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tumor na porção final do intestino, em janeiro de 2023, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, ela anunciou que a doença havia voltado em quatro lugares.

Na semana passada, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, pai da artista, falou sobre a saúde de Preta e disse que ela estava estável. “Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família”, afirmou ela na ocasião.

Durante uma recente participação no Domingão com Huck, Preta comentou sobre a possibilidade de seguir o tratamento de câncer no exterior. “No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, afirmou.

O tratamento fora do Brasil, porém, ainda é incerto, segundo contou o cantor baiano recentemente.

“Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles”, contou o cantor em entrevista para a revista Veja, acrescentando que o apoio recebido pelas redes sociais têm proporcionado um impacto positivo.

“Isso promove a solidariedade e dá força. Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam”, disse ele.

No último domingo, 13, a empresária Malu Barbosa, amiga de Preta, compartilhou uma foto da cantora no hospital.

“Para quem está perguntando por ela, está aqui maquiada comendo açaí”, brincou.