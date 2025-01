Equinox avalia expansão da mina de ouro Fazenda Brasileiro na Bahia

A Equinox Gold anunciou a extensão da vida útil da mina de ouro Fazenda Brasileiro, na Bahia, para 2033, após uma significativa atualização das reservas e recursos minerais. Com um aumento de 142% nas reservas minerais desde a última revisão em 2021, a mineradora canadense agora considera a possibilidade de expandir as operações na região. “O sucesso dos esforços de exploração nos últimos três anos superou nossas expectativas, criando uma base sólida para avaliarmos oportunidades de expansão”, afirmou Scott Heffernan, vice-presidente executivo de Exploração da Equinox.

O relatório mais recente aponta reservas provadas e prováveis de 13,16 milhões de toneladas com teor médio de 1,8 gramas de ouro por tonelada, totalizando 763 mil onças de ouro contido. A produção atual da mina, com operações subterrâneas e a céu aberto, mantém uma taxa de 3,4 mil toneladas por dia, sendo a mineração subterrânea responsável por 75% do material processado.

Além das reservas, os recursos minerais, excluindo as reservas, cresceram 418%, atingindo 1,52 milhão de onças de ouro contido. A atualização baseou-se em mais de 197 mil metros de sondagem realizados entre 2021 e 2023, incluindo novos dados geotécnicos, custos atualizados e preços de ouro revisados. A empresa aprovou um programa de sondagem diamantada de 60 mil metros para 2025, visando substituir reservas minerais e ampliar os recursos na área da mina.

Em operação desde 1984, Fazenda Brasileiro produziu 66.375 onças de ouro em 2023, com custo total de manutenção (AISC) de US$ 1.448/oz. Para 2024, a meta de produção está entre 65 mil e 70 mil onças, com AISC projetado entre US$ 1.560 e US$ 1.660/oz. A Equinox também explora o potencial da área do Greenstone Belt, que se estende até a mina Santa Luz, reforçando seu compromisso com a mineração sustentável e o crescimento na Bahia.

Com informações de Notícias de Mineração.