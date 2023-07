Equinor compra Rio Energy, empresa de geração de energia renovável da Denham Capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 10:12 Compartilhe

A empresa de energia norueguesa Equinor comprou a Rio Energy, negócio de geração de energia renovável da Denham Capital. O valor da operação não foi divulgado. O acordo de compra prevê a exclusão de alguns ativos do atual portfólio da Rio Energy, com repasse à Equinor do parque eólico onshore Serra da Babilônia 1, que tem capacidade de produção de 0,2 GW, na Bahia, além de uma carteira de projetos solares fotovoltaicos em pré-construção de 0,6 GW e uma carteira de projetos de 1,2 GW em energia solar e eólica onshore.

A Equinor disse que a carteira de projetos comprada trará taxa de retorno real estimada de 8%, o que inclui o preço de aquisição. A companhia prevê intervalos de 4% a 8% de retorno para projetos de energias renováveis. A taxa esperada para a Rio Energy, portanto, está no limite superior.

Após a seleção de ativos, a Equinor será detentora de 100% da Rio Energy, que vai se converter em subsidiária integral, além de manter a atual diretoria e um total de 140 funcionários.

A energia produzida pelo portfólio de projetos da Rio Energy vai ser comercializada no mercado brasileiro pela Danske Commodities (DC), empresa de comercialização de energia, também subsidiária integral da Equinor. Recentemente a DC abriu escritório comercial em São Paulo para apoiar as atividades da Equinor no País.

Estratégia

O movimento, informou a Equinor em nota, reforça a posição da companhia como empresa de energia renovável no mercado brasileiro, que define como “robusto e em rápido crescimento”. O principal negócio da Equinor no Brasil é a produção offshore de óleo e gás no litoral do Sudeste.

“A Rio Energy nos permitirá acelerar a geração de energia renovável e, consequentemente, o fluxo de caixa. Com ela passamos a ter uma plataforma para crescimento, ao mesmo tempo em que acrescentamos capacidade técnica e uma atraente carteira de projetos”, diz o vice-presidente executivo para as Energias Renováveis da Equinor, Pål Eitrheim, em comunicado.

O negócio vai em linha com a estratégia da Equinor no mundo: nos últimos anos, a multinacional adquiriu várias empresas de energias renováveis, como a Wento na Polônia, a BeGreen na Dinamarca, a Noriker Power no Reino Unido e a East Point Energy nos EUA, com o objetivo de oferecer energia flexível em mercados prioritários para a empresa. As aquisições fazem parte do esforço de conversão da petroleira em empresa integrada de energia.

Presidente da Equinor no Brasil, Veronica Coelho diz que a incorporação da Rio Energy coloca a companhia em posição relevante na geração renovável no brasileira, o que se soma ao portfólio robusto de óleo e gás da empresa no País. “Com isso, apoiamos as ambições do Brasil em direção a uma matriz energética diversificada.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias