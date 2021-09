Equilibrista cruza Paris sobre o rio Sena

O equilibrista Nathan Paulin cruzou Paris neste sábado, da Torre Eiffel ao Teatro Chaillot, que fica do outro lado do rio Sena, em uma corda estendida a 70 metros de altura, por ocasião do dia do patrimônio.

O jovem, 27, dono de vários recordes mundiais, caminhou descalço, parando por alguns instantes e se sentando, antes de seguir em frente. “Eu tinha imaginado muito a travessia, e estar ali foi bom. Não foi fácil, porque andar por 600 metros concentrado, com tudo que há ao redor e a pressão, foi menos fácil do que eu imaginava”, comentou.

“Hoje, instalar a corda já foi uma dificuldade, porque é tecnicamente complicado em termos de autorizações, sem contar com o estresse ligado às pessoas, ao fato de haver muita gente”, assinalou Paulin. “A motivação principal é fazer algo belo e compartilhá-lo, e também trazer uma nova perspectiva sobre o patrimônio, é fazer com que o patrimônio ganhe vida.”

Esta não foi a primeira vez que Paulin realizou uma façanha semelhante. Na edição 2017 do dia do patrimônio, durante o qual os franceses são convidados a visitar locais habitualmente fechados ao público, ele caminhou sobre uma corda estendida entre a a Torre Eiffel e o Trocadéro.

