Equatorial vence leilão de privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá

SÃO PAULO (Reuters) – A Equatorial Energia venceu nesta sexta-feira o leilão de privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), responsável pela distribuição de energia no Estado do Norte do país.

Como vencedora, a Equatorial deverá responder por 3 bilhões de reais de investimentos pelo período de 30 anos.

No certame, a companhia fez a única oferta pela CEA, que foi adquirida por um valor simbólico.

O novo controlador, porém, terá de assumir passivos precificados em cerca de 1 bilhão de reais.

O vencedor do leilão foi definido por uma combinação de valores de outorga e tarifa.

A CEA opera atualmente por meio de concessão provisória, atendendo cerca de 830 mil habitantes.

(Por Roberto Samora)

