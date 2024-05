Equatorial: lucro líquido avança 101,3% no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 22:34 Para compartilhar:

A Equatorial Energia registrou lucro líquido consolidado de R$ 579,4 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa salto de 101,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto o lucro líquido ajustado por minoritários somou R$ 279,4 milhões, montante 70,7% acima do apurado um ano antes.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$ 2,523 bilhões nos primeiros três meses do ano, alta de 11,3% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada alcançou 25,5% no período, alta de 3,2 pontos porcentuais (p.p.) ante janeiro a março de 2023.

Segundo a companhia, o desempenho do Ebitda é explicado, principalmente, pelo crescimento de mercado e tarifa do segmento de distribuição, que contribuiu com uma variação positiva de R$ 273 milhões no trimestre. A Equatorial destaca que o Ebitda ajustado já contempla os ajustes não caixa e IFRS.

Por outro lado, no trimestre, a receita operacional líquida recuou 2,7% na base anual, para R$ 9,898 bilhões. Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 1,276 bilhão entre janeiro e março deste ano, ante resultado negativo de R$ 1,5 bilhão em igual intervalo do ano passado.

Ao fim de março, a Equatorial tinha dívida líquida 10,7% maior que o registrado um ano antes, somando R$ 36,603 bilhões.