Equatorial: lucro líquido ajustado soma R$ 851 milhões no 3º trimestre, alta de 25,5%

Estadão Conteúdo
08/11/2023 - 19:26

A Equatorial Energia teve lucro líquido ajustado de R$ 851 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 25,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) trimestral totalizou R$ 2,522 bilhões, avanço de 32,7% em relação ao apurado um ano antes. Já o Ebitda ajustado 12 meses totalizou R$ 10,040 bilhões, montante 43,1% maior do que o reportado no mesmo período de 2022.

A receita líquida do período foi de R$ 10,362 bilhões, um crescimento de 50,6% em base anual de comparação.

A dívida líquida da Equatorial encerrou setembro em R$ 36,694 bilhões, crescimento de 54,1% em relação aos R$ 23,807 bilhões registrados em setembro do ano passado. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado 12 meses aumentou 0,5 ponto porcentual (p.p.) para 3,6 vezes.

Segundo a empresa, o aumento da dívida é decorrente da consolidação da Equatorial Goiás, que hoje tem endividamento de R$ 8,85 bilhões, e do aumento da dívida consolidada por conta dos investimentos nas distribuidoras do grupo e do investimento no pipeline de renováveis da Echoenergia.

Operacional

O volume total de energia distribuída alcançou 13.609 gigawatts-hora (GWh) no trimestre, crescimento consolidado de 6,8% frente ao mesmo intervalo de 2022.

