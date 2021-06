Equatorial Energia assumirá dívida de R$800 mi da CEA após privatização

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Equatorial Energia assumirá uma dívida de 800 milhões de reais da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), ao adquirir a companhia em um leilão de privatização realizado na última sexta-feira, disse nesta segunda-feira o diretor financeiro, Leonardo Lucas.

Antes da aquisição, a CEA tinha uma dívida de 3,115 bilhões de reais, sendo 2,092 bilhões de reais com fornecedores. No entanto, após uma renegociação, a parcela devida a fornecedores foi reduzida em 1,5 bilhão de reais.

Um outro montante de 772 milhões de reais, referentes a RGR (encargo do setor elétrico), foi reduzido integralmente, segundo o executivo.

Durante teleconferência com analistas de mercado nesta segunda-feira, os executivos explicaram que a conclusão da aquisição dependerá apenas de aprovações regulatórias, do órgão antitruste Cade, e da agência reguladora Aneel, além de um aporte de capital previsto nas regras do leilão.

(Por Marta Nogueira)

