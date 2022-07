Equatorial: CSA assume amanhã serviços de saneamento no Amapá

A Equatorial comunicou nesta terça-feira, 12, que foi firmado hoje, entre a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), controlada indireta da companhia, e o Estado do Amapá, o Termo de Transferência do Sistema. Desta forma, foi formalizada a assunção dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios do Estado pela CSA e tem início o prazo de 35 anos da concessão, conforme previsto no contrato de concessão, assinado em dezembro.

A partir de amanhã, de acordo com a companhia, se encerra o período de operação assistida, quando a CSA fez o acompanhamento das atividades relacionadas à operação do sistema, até então sob responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Amapá.

Assim, segundo o comunicado, a CSA passa a ser responsável pela operação do sistema e titular das receitas provenientes dela. “A concessão marca a entrada da Equatorial no setor de Saneamento e representa um importante passo na estratégia de crescimento do grupo no setor de infraestrutura, sempre pautado pela disciplina financeira e uma eficiente alocação de capital”, diz o documento.