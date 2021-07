Equatorial assume controle da CEEE-D

A Equatorial Energia assumiu nesta quinta-feira, 8, a administração da distribuidora de energia CEEE-D, que foi comprada em leilão realizado no final de março.

A transferência de controle aconteceu na manhã de hoje, após assinatura do contrato de venda da empresa pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). A transferência marca a primeira privatização da gestão Leite.

Com a aquisição, a Equatorial passará a atender 1,6 milhão de unidades consumidoras de energia em 72 municípios da Grande Porto Alegre e das regiões Sul, Campanha e Litoral do Estado.

