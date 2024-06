Equador vence Bolívia (3-1) em amistoso antes da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2024 - 0:36 Para compartilhar:

O Equador derrotou a Bolívia por 3 a 1 nesta quarta-feira (12), em amistoso disputado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, antes da Copa América que começa no dia 20 de junho no país norte-americano.

A seleção equatoriana venceu graças aos gols do atacante Enner Valencia, aos 17 minutos, John Yeboah, aos 24, e Jordy Caicedo, aos 70. Miguel Terceros descontou para a Bolívia, aos 88.

Depois de uma ótima combinação de passes pelo lado esquerdo, o primeiro gol saiu por meio de Valencia. Uma bola dividida na área adversária permitiu ao atacante do Inter de Porto Alegre finalizar à queima-roupa superando o goleiro Guillermo Viscarra e assim abriu o placar.

O segundo gol do Equador foi obra de John Yeboah. O atacante germano-equatoriano aproveitou uma bola que quicou a meia distância, após cobrança de escanteio, e chutou certeiro para complicar ainda mais a situação da Bolívia no primeiro tempo.

Embora a seleção boliviana tenha conseguido pressionar algumas vezes no campo adversário, o primeiro tempo foi dominado quase que totalmente pela seleção comandada pelo espanhol Félix Sánchez Bas, que se movimentou com maior facilidade e gerou diversas oportunidades de gol.

No início do segundo tempo, a seleção boliviana pressionou com mais firmeza na área adversária, enquanto o Equador diminuiu o ritmo. Mas a pressão dos bolivianos não foi suficiente e a baliza equatoriana, defendida por Alexander Domínguez, permaneceu intacta.

Uma jogada do ponta-esquerda equatoriano Janner Corozo, que chegou à área boliviana, resultou numa falta de Adrián Jusino que terminou em pênalti marcado aos 70 minutos.

O responsável pela cobrança foi o atacante Jordy Caicedo, que havia entrado em campo no lugar de Enner Valencia. Caicedo fez 3 a 0 com um chute firme no canto inferior esquerdo.

Com tudo definido, a seleção boliviana marcou aos 88 minutos com um chute de primeira de Miguel Terceros, após uma cobrança de escanteio, sem chances para o goleiro Domínguez.

