Equador registra 139 reféns em prisões; 41 foram soltos

QUITO, 11 JAN (ANSA) – As Forças Armadas do Equador informaram nesta quinta-feira (11) que cinco suspeitos da onda de violência no país, classificados como “terroristas”, foram mortos; 329 presos e que 41 reféns foram libertados.

Segundo o serviço penitenciário do país, também foram capturados 28 detentos que fugiram das prisões, mas 139 pessoas ainda estão reféns no cárcere.

O comandante do Exército, Nelson Proaño, sinalizou que a maior parte dos presos pertence às facções Tiguerones, Lobos e Choneros.

Trata-se do primeiro balanço oficial sobre as operações realizadas desde o início da crise de segurança do país.

Um grupo de criminosos do país que reivindica parte dos ataques divulgou um vídeo pedindo desculpas à população e acusando o presidente, Daniel Noboa, pela onda de violência que, até o momento, provocou ao menos 13 vítimas.

No vídeo, cerca de 20 pessoas aparecem, e um homem lê um comunicado: “Saudamos todo o país e nos desculpamos pelas desordens, sobretudo a vocês pobres, que são os mais atingidos”.

Na mensagem, o chefe de Estado é descrito como um “rapaz rico com seu ego de super-herói”, e é feito um aceno para possíveis negociações com o governo, a exemplo do que já ocorreu com a Colômbia e seu acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Em meio ao estado de emergência no país, o Brasil colocou a Polícia Federal (PF) à disposição das autoridades do Equador.

“Enviei uma mensagem ao diretor da polícia do Equador, César Zapata, e outros dirigentes da Ameripol, colocando nossos agentes à disposição e oferecendo ajuda”, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Segundo ele, o Brasil poderia colaborar com ações de inteligência e troca de informações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu o assunto em Brasília nesta quarta-feira (10) com o chanceler, Mauro Vieira, e o assessor Celso Amorim.

Um cidadão brasileiro, Thiago Allan Freitas, que estava entre os sequestrados em Guayaquil, foi libertado também na quarta, segundo a embaixada brasileira em Quito. (ANSA).

