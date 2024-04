Equador processa México à CIJ por conceder asilo ao ex-vice-presidente Glas (Chancelaria)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/04/2024 - 13:33 Para compartilhar:

O Equador processou, nesta segunda-feira (29), o México perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) por conceder asilo ao ex-vice-presidente Jorge Glas, investigado por corrupção, e por interferir nos assuntos internos, informou a Chancelaria.

“O Agente do Equador apresentou na Corte Internacional de Justiça (CIJ) a denúncia do Equador contra o México, pelas violações do México em uma série de obrigações internacionais, devido à conduta deste país desde 17 de dezembro de 2023”, quando Glas se refugiou na legação, disse a Chancelaria em comunicado. A partir de terça-feira, a CIJ pretende ouvir os argumentos de ambos os países sobre o ataque das forças policiais equatorianas à embaixada mexicana em Quito, após uma denúncia do Governo mexicano.

pld/lv/nn/aa